Кабмин принял решение об увольнении всех заместителей главы МВД
Сегодня, 10 февраля, Кабинет министров Украины принял решение об увольнении ряда чиновников, сообщает РБК-Украина.
Об этом говорит сообщение представителя правительства в Верховной Раде Тараса Мельничука.
Сегодня решением Кабмина были уволены все заместители министра внутренних дел Украины. А именно:
- Мэри Акопян;
- Игоря Бондаренко;
- Сергея Гончарова;
- Богдана Драпятого;
- Екатерину Павличенко.
Кроме того, Кабинет министров уволил первого заместителя министра экономики Украины – Дениса Кудина и заместителя председателя государственного агентства развития туризма Украины по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации – Ольгу Рабийчук.
Напомним, сегодня заместители главы Министерства внутренних дел Украины написали заявления об отставке.
Кроме того, 8 февраля Кабмин уволил первого заместителя Министра здравоохранения Украины.