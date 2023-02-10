Кабмин принял решение об увольнении всех заместителей главы МВД

Сегодня, 10 февраля, Кабинет министров Украины принял решение об увольнении ряда чиновников, сообщает РБК-Украина.

Об этом говорит сообщение представителя правительства в Верховной Раде Тараса Мельничука.

Сегодня решением Кабмина были уволены все заместители министра внутренних дел Украины. А именно:

Мэри Акопян;

Игоря Бондаренко;

Сергея Гончарова;

Богдана Драпятого;

Екатерину Павличенко.

Кроме того, Кабинет министров уволил первого заместителя министра экономики Украины – Дениса Кудина и заместителя председателя государственного агентства развития туризма Украины по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации – Ольгу Рабийчук.

Напомним, сегодня заместители главы Министерства внутренних дел Украины написали заявления об отставке.

Кроме того, 8 февраля Кабмин уволил первого заместителя Министра здравоохранения Украины.