Зеленский провел очередное заседание Ставки: что обсуждали
Президент Владимир Зеленский в пятницу 10 февраля провел очередное заседание Ставки верховного главнокомандующего, сообщает Украинская правда.
Об этом сообщил Офис президента.
"Участники заслушали информацию о текущей ситуации на передовой. Особое внимание уделили защите украинских позиций в Донецкой области - в районе Бахмута, Угледара, а также в районе Кременной на Луганщине и на других участках фронта, где продолжаются активные боевые действия.
Руководство разведки доложило о действиях врага и его планах на ближайшую перспективу".
Отмечается, что было обсуждено обеспечение сил обороны техникой и боеприпасами и их распределение между группировками.
Кроме того, на заседании Ставки рассмотрели эффективность противодействия сил ПВО Украины нынешней массированной ракетной атаке России.
Указано, что были даны необходимые поручения по ликвидации последствий ракетных попаданий в объекты энергетической инфраструктуры.
Согласно сообщению ОП, отдельно участники заседания остановились на подготовке к проведению следующего заседания контактной группы по вопросам обороны Украины в формате "Рамштайн" с учетом договоренностей, достигнутых Зеленским во время недавних зарубежных визитов.