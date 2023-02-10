В Нацгвардии рассказали, что ждет новобранцев в "Гвардии наступления"

В рамках формирования подразделений "Гвардии наступления" бригады Нацгвардии пройдут этапы комплектования, а затем переведут на один из полигонов, где начнется этап их подготовки, сообщает Деловая столица.

Об этом рассказал командир 4 бригады оперативного назначения Национальной гвардии "Рубеж" полковник Артем Иллюхин со ссылкой на пресс-службу НГУ.

"Что касается подготовки бойцов этих бригад, то сначала эти подразделения комплектуются — рота, батальон и т.д. Затем они отбывают на один из полигонов и начинается подготовка. Она включает в себя, в частности, одиночную подготовку военнослужащего, то есть — индивидуальную пехотную подготовку, затем в составе подразделения" , — сказал он.

Полковник Нацгвардии отметил, что параллельно с этим начинают готовиться и сержанты, а также специалисты, которые были назначены на должности гранатометчиков, пулеметчиков, снайперов и т.д.

После окончания одиночной подготовки военных, которая продлится до двух недель, начнется подготовка в составе отделения, которое должно закончиться боевыми стрельбами отделений, заявил он.

Этот этап заканчивается тактическими учениями взводов с боевой стрельбой. Затем будут переходить к слажению подразделений в составе роты. После того – к слаживанию в составе батальона.

По словам Ильюхина, параллельно с одиночной подготовкой в течение первых двух недель начинается подготовка сформированного штаба батальона по системе принятия решения стран-партнеров НАТО с учетом опыта выполнения боевых задач в предыдущие годы и с опытом, полученным после 24 февраля.

Отдельно представитель НГУ сказал, что подготовка к наступательным действиям отличается от подготовки обороны.

"Все это включается в этапы подготовки, начиная от малых тактических групп и заканчивая уже в составе подразделения взводов, рот" , — отметил он.

Как сообщалось, 3 февраля стало известно, что МВД начало формировать штурмовые бригады добровольцев, которые должны усилить Силы обороны и участвовать в освобождении оккупированных территорий Украины.

За два дня с момента соответствующего объявления в Гвардию поступило более 3,5 млн обращений на вступление.