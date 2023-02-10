ГПС: В Черновицкой области открыли новый пункт пропуска на границе с Румынией

В Черновицкой области на границе с Румынией открыли новый автомобильный пункт пропуска Дьяковцы — Раковец. Первый автомобиль уже пересек границу на выезд из Украины, сообщает Новое время.

Об этом сообщает Государственная пограничная служба.

Планируемая пропускная способность пункта в сутки — до 300 машин, в том числе 10 автобусов, 1 550 человек, в том числе 500 пешеходов. В пункте пропуска предусмотрено 6 полос движения для оформления транспорта и отдельная полоса движения для людей, пересекающих границу пешком.

Строительство пункта пропуска Дьяковцы — Раковец началось в 2013 году, в 2015 году проект превратился в долгострой, летом 2022 года строительство реанимировали.

С 10 ноября 2022 года на украинско-румынской границе в Черновицкой области начал работу международный автомобильный пункт пропуска Красноильск — Викову-де-Сус.