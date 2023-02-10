В ЕС и США осудили последний массированный ракетный удар России

В Европейском Союзе и США осудили последнюю массированную ракетную атаку России по украинской инфраструктуре ночью и утром 10 февраля, сообщает Европейская правда.

"Россия снова атакует Киев, Харьков, Запорожье, Львов и другие украинские города и нарушила при этом воздушное пространство Молдовы. Удары по гражданским целям - это военные преступления и эти поступки не останутся безнаказанными. ЕС будет помогать Украине защищаться, пока она не возьмет верх" , - отреагировал главный дипломат ЕС Жозеп Боррель.

Russia is attacking again Kyiv, Kharkiv, Zaporozhia, Lviv and other Ukrainian cities, and has also violated Moldovan air space. Bombing civilian targets are war crimes and will not go unpunished.The EU will help #Ukraine defend itself until it prevails. We #StandWithUkraine — Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) February 10, 2023

Министр иностранных дел Эстонии назвал новую волну атак

"террором в чистом виде". "Мы продолжим делать все возможное, чтобы остановить агрессора раз и навсегда. Украина победит" , - написал он.

Today again, Russia's missiles & drones rained down on different cities of Ukraine. I strongly condemn these deliberate attacks, this is pure terror. We continue to do everything we can to stop the aggressor once and for all. #Ukraine ???????? will win! — Urmas Reinsalu (@UrmasReinsalu) February 10, 2023

Посол США Бриджит Бринк в связи с обстрелами заявила, что свет всегда будет побеждать тьму и напомнила слова президента Байдена о том, что США будут поддерживать Украину столько, сколько это будет необходимо.

Ukraine still standing strong despite more strikes on critical infrastructure. Light will always prevail over darkness, and as @POTUS said to the American people on Tuesday, "America is united in our support for your country. We will stand with you as long as it takes." — Ambassador Bridget A. Brink (@USAmbKyiv) February 10, 2023

Напомним, в течение суток 10 февраля в Украине было уже три воздушные тревоги, во время второй состоялся основной массированный обстрел. Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сообщил, что силы обороны Украины с вечера 9 февраля и в течение утра 10 февраля сбили 61 крылатую ракету из 71 и 5 дронов; включая С-300 Россия выпустила по Украине 106 ракет.

Ракеты попали в объекты энергетической инфраструктуры в шести областях, самая сложная ситуация - в Запорожской, Харьковской и Хмельницкой областях.

При этом, украинская сторона заявила, что выпущенные из Черного моря "Калибры" нарушили воздушное пространство Молдовы и Румынии. В то же время, Бухарест заявил, что нарушения воздушного пространства Румынии не было и ракета пролетела в 35 км от границы.