Верещук: В освобожденном Крыму руководящие должности могут получить ветераны

Источником управленческих кадров в Крыму после освобождения полуострова могут стать ветераны, сообщает Новое время.

Об этом сообщила вице-премьер-министр — министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук в Telegram.

Верещук пишет, что в пятницу, 10 февраля, в правительстве обсуждались вопросы подготовки кадрового резерва для Крыма.

«Есть прекрасный источник управленческих кадров для полуострова. Это наши ветераны!» — отметила она.

8 февраля Верещук сообщила, что вскоре украинские ведомства начнут готовить кадровый резерв для Крыма.

Глава ГУР Минобороны Кирилл Буданов в сентябре заявлял, что ВСУ зайдут в Крым до конца весны.

В опубликованном 31 января интервью The Washington Post Буданов сказал, что «мы должны сделать все, чтобы до лета Крым вернулся домой».

2 февраля издание Politico со ссылкой на четырех высокопоставленных представителей американского Министерства обороны сообщило, что Пентагон не верит, что у Украины есть или скоро будет способность вытеснить российские войска из Крыма.

В конце января бывший командующий войсками США в Европе генерал Бен Ходжес заявлял, что борьба за Крым станет ключевой в войне России против Украины, и прогнозировал, что Украина в течение следующих нескольких месяцев будет создавать условия для окончательного освобождения полуострова.