Еврокомиссия представит послам ЕС новые санкции против РФ, - журналист

Европейская комиссия должна до конца недели представить послам Европейского союза новый пакет санкций против РФ, сообщает РБК-Украина.

Об этом сообщает Twitter брюссельского корреспондента "Радио Свобода" Рикарда Йозвяка.

"В эти выходные Европейская комиссия проинформирует послов ЕС о 10-м пакете санкций блока в отношении России" , - говорится в сообщении.

Йозвяк отметил, что он должен быть утвержден до 24 февраля.

Именно в этот день в 2022 году РФ начала полномасштабное наступление в Украину.

Напомним, что Европейский союз может принять новые санкции против белорусского режима и РФ уже в феврале.

Новый пакет санкции ЕС против России будут нацелены против военной машины врага. Страна-оккупант должна заплатить цену за пролитую кровь.