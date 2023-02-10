В Венгрии подтвердили, что Зеленский пригласил Орбана в Украину

Во время встречи в рамках саммита Европейского Союза в Брюсселе в четверг президент Владимир Зеленский пригласил венгерского премьер-министра Виктора Орбана посетить Украину, сообщает Европейская правда.

Об этом в комментарии Telex подтвердил пресс-секретарь Орбана Берталан Хаваши.

"Новость правдивая, украинский президент пригласил Виктора Орбана. Когда это будет необходимо и своевременно, премьер-министр посетит Киев" , - прокомментировал он.

Венгерский премьер провел прямые переговоры с Владимиром Зеленским в Брюсселе в четверг вместе с несколькими другими лидерами ЕС. Во время саммита главы государств и правительств разделились на четыре группы для переговоров с Зеленским.

Орбан встретился с Зеленским в компании лидеров Болгарии, Кипра, Греции, Хорватии, Австрии и Словении. Они пожали друг другу руку - фото этого момента венгерский премьер опубликовал в соцсетях.

Премьер Венгрии остается одним из немногих лидеров стран Европы, которые не бывали в Украине с начала полномасштабного вторжения РФ. В то же время Киев в ноябре 2022-го посетила венгерский президент Каталин Новак.

После начала российского вторжения между Киевом и Будапештом ухудшились и без того напряженные ранее отношения. В конце января Орбан на встрече с журналистами в Будапеште изложил свою позицию относительно текущей ситуации российско-украинской войны, из которой следует, что он не верит в победу Украины и считает, что она постепенно превращается в неуправляемую руину.

После этого МИД Украины вызвал венгерского посла для объяснений.