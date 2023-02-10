СМИ: Литва отправила в Украину зенитные установки L70

Литва в пятницу, 10 февраля, отправила в Украину обещанные в рамках военной помощи зенитные установки L70, сообщает Новое время.

Об этом сообщает LRT.

По информации издания, зенитки были погружены на автомобили в Радвилишкском районе Литвы и отправлены сегодня, 10 февраля. Помимо зенитных орудий Украина также получит боеприпасы и дополнительное оборудование, которое необходимо для того, чтобы использовать такую технику.

До передачи инструкторы литовской армии несколько последних недель обучали украинских солдат управлению зенитками.

Установки L70 предназначены для уничтожения самолетов, вертолетов и беспилотников на расстоянии до пяти километров в любых погодных условиях.

7 февраля Украинские военные прошли обучение на зенитных установках L-70 в Литве, они длились около двух недель.

В начале января президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что его страна хочет передать Украине зенитные установки L70 и боеприпасы к ним в рамках военной помощи.