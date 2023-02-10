МАГАТЭ: В результате российских обстрелов остановился один из блоков Хмельницкой АЭС

Две из трех действующих украинских АЭС — Ровенская и Южноукраинская — снизили производство электроэнергии в качестве меры предосторожности из-за обстрелов. Нестабильность в электросети, вызванная обстрелами, также привела к остановке одного из энергоблоков Хмельницкой АЭС, сообщает Деловая столица.

Об этом говорится в заявлении МАГАТЭ.

"Сегодня украинский регулятор также проинформировал МАГАТЭ, что две из трех действующих украинских атомных электростанций (АЭС) — Ровенская и Южноукраинская — снизили производство электроэнергии в качестве меры предосторожности из-за возобновления обстрелов энергетической инфраструктуры страны.

Нестабильность в электросети, вызванная обстрелами, также привела к остановке одного из энергоблоков Хмельницкой АЭС. Эти события были подтверждены миссиями поддержки и помощи МАГАТЭ, которые находятся на станции, и которые также подтвердили, что все системы ядерной безопасности на Хмельницкой АЭС работают должным образом", — говорится в заявлении.

Как сообщалось, оккупанты ночью 10 февраля нанесли ракетный удар по Харькову, есть попадание в критическую инфраструктуру. Днепропетровщину атаковали дронами и ракетами. Также удары получили Хмельнитчина и Запорожье.