Словакия готова начать переговоры о передаче истребителей Украине

Словакия готова начать процесс переговоров по поставкам истребителей МиГ-29 в Украину уже сейчас, в частности, когда Киев официально запросил самолеты, сообщает Деловая столица.

Об этом заявил премьер-министр Словакии Эдуард Хегер со ссылкой на Sky News.

Министр обороны Ярослав Надь заявил, что Словакия больше не нуждается в истребителях и может либо продать их, либо передать Украине, где эти самолеты могли бы помочь. При этом он подчеркнул, что решение еще не принято.

Напомним, Украина также подала официальный запрос в Нидерланды на поставку истребителей F-16, представители страны начали обсуждать этот вопрос из США.

8 февраля премьер Британии Риши Сунак подтвердил, что Лондон готов рассматривать предоставление Украине истребителей и решение об обучении пилотов фактически является первым шагом к этому.

9 февраля премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что его страна готова передать Киеву истребители, но не будет это делать первой из стран Североатлантического альянса.