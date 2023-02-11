Генштаб: Враг продолжает наступать на 5 направлениях

10 февраля Силы обороны Украины отбили вражеские атаки возле 7 населенных пунктов, сообщает Украинская правда.

Об этом говорит сводка Генерального штаба ВСУ в Facebook.

"За прошедшие сутки противник нанес очередной массированный ракетный удар по территории нашей страны, осуществил пуски 106 ракет, в том числе по гражданской инфраструктуре. Во время него враг применил 32 зенитных управляемых ракеты С-300, и 74 крылатых ракеты воздушного и морского базирования, 61 из которых уничтожено нашими защитниками.

Кроме того, российские оккупанты нанесли 59 авиационных ударов, 28 из них с применением БпЛА типа "Шахед-136". 22 дрона сбиты. Также противник совершил более 90 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

Угроза нанесения ударов РФ по гражданским объектам остается высокой на всей территории Украины".

Несмотря на значительные потери, враг продолжает вести наступательные действия на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях.

За минувшие сутки подразделения Сил обороны отбили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Кременная, Шипиловка и Белогоровка Луганской области и Красная Гора, Бахмут, Ивановское и Парасковеевка в Донецкой области.

На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях без существенных изменений, признаков формирования наступательных группировок не обнаружено.

Вместе с тем, враг продолжает удерживать свои подразделения в приграничных районах с Украиной, не прекращает осуществлять артиллерийские обстрелы позиций наших войск, а также населенных пунктов вблизи линии соприкосновения.

За прошедшие сутки вражеским обстрелам подверглись районы населенных пунктов Сеньковка, Хреновка и Леонивка Черниговской области; Порохонь, Студенок, Белокопытово, Волковка, Старые Вирки, Шпиль, Павловка и Пономаренки - Сумской и Уды, Красная Заря, Стрелечья, Глубокое, Лукьянцы, Огурцево, Терновая и Фиголевка на Харьковщине.

На Купянском и Лиманском направлениях противник совершил минометные и артиллерийские обстрелы районов населенных пунктов Новомлинск, Гряниковка, Двуречная, Западное, Синьковка, Кучеровка, Песчаное, Крохмальное, Берестовое Харьковской области и Макеевка, Площанка, Диброва и Белогоровка на Луганщине.

На Бахмутском направлении танковых, минометных и артиллерийских обстрелов подверглись районы населенных пунктов Николаевка, Спирное, Васюковка, Веселое, Берестовое, Белогоровка, Берховка, Красная Гора, Парасковиевка, Часов Яр, Бахмут, Ивановское, Белая Гора, Курдюмовка, Озаряновка, Торецк, Южное и Майорск Донецкой области.

На Авдеевском и Новопавловском направлениях под танковые, минометные и артиллерийские обстрелы попали районы населенных пунктов Авдеевка, Первомайское, Красногоровка, Георгиевка, Марьинка, Богоявленка, Новомихайловка, Золотая Нива, Пречистовка, Угледар и Великая Новоселка Донецкой области.

На Запорожском направлении огневому поражению подверглись районы населенных пунктов Времовка и Новополь в Донецкой области и Ольговское, Малиновка, Гуляйполе, Степное, Щербаки, Новоандреевка, Новоданиловка, Малая Токмачка и Чаривне Запорожской области.

На Херсонском направлении от вражеского артиллерийского огня пострадали Антоновка Херсонской области, город Херсон, а также Очаков на Николаевщине.

В сводке сообщается, что в городе Мелитополь коллаборационистам, которые работают в оккупационной администрации, предложено отречься от гражданства Украины, написав соответствующее заявление.

В отдельных населенных пунктах временно занятой Запорожской области российские оккупанты продолжают оказывать давление на местных жителей, вводят комендантский час, проводят проверки помещений, сообщил Генштаб.

Авиация Сил обороны в течение минувших суток нанесла 12 ударов по районам сосредоточения врага, а также 4 удара по позициям его зенитно-ракетных комплексов.

Кроме того, подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 2 района сосредоточения живой силы, склад боеприпасов, позицию зенитно-ракетного комплекса, а также 3 других важных объекта противника.