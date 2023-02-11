Белый дом: Байден в Польше объявит о дополнительной военной помощи Украине

Президент США Джо Байден в ходе визита в Польшу «даст понять», что дополнительная финансовая и военная помощь в Украину поступит. Соединенные Штаты будут продолжать поддерживать Украину столько, сколько нужно, сообщает Новое время.

Об этом заявил координатор Совета национальной безопасности Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби.

На вопрос о том, объявит ли Байден о новом пакете военной помощи в Польше, Кирби ответил:

«Президент ясно даст понять, что Соединенные Штаты будут продолжать поддерживать Украину столько, сколько нужно».

По его словам, Байден обязательно даст понять, что дополнительная помощь в сфере безопасности, а также дополнительная финансовая помощь Украине будет исходить от США.