Генштаб: Оккупанты обустроили военный госпиталь в больнице Старобельска
В местной больнице Старобельска Луганской области российские оккупанты обустроили военный госпиталь. Потребность в госпитале возникла из-за большого количества раненых, сообщает Украинская правда.
Об этом говорит сводка Генерального штаба ВСУ в Facebook.
"В Старобельске Луганской области хирургическое отделение местной больницы обустроено под военный госпиталь в связи с большим количеством раненых оккупантов".
Ранее, по данным Генштаба, в отдельных населенных пунктах Луганской области была зафиксирована работа мобильных крематориев россиян.