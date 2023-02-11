Генштаб: Оккупанты обустроили военный госпиталь в больнице Старобельска

В местной больнице Старобельска Луганской области российские оккупанты обустроили военный госпиталь. Потребность в госпитале возникла из-за большого количества раненых, сообщает Украинская правда.

Об этом говорит сводка Генерального штаба ВСУ в Facebook.

"В Старобельске Луганской области хирургическое отделение местной больницы обустроено под военный госпиталь в связи с большим количеством раненых оккупантов".

Ранее, по данным Генштаба, в отдельных населенных пунктах Луганской области была зафиксирована работа мобильных крематориев россиян.