Генштаб: В Украине ликвидированы еще 1140 оккупантов
Украинские защитники ликвидировали еще 1140 оккупантов, 9 танков и 19 артсистем, сообщает Украинская правда.
Об этом сообщает Генштаб ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 11.02.23 ориентировочно составили:
- личного состава - около 136880 (+1140) человек ликвидировано,
- танков - 3267 (+9) ед,
- боевых бронированных машин - 6474 (+3) ед,
- артиллерийских систем - 2270 (+19) ед,
- РСЗО - 463 (+0) ед,
- средства ПВО - 234 (+1) ед,
- самолетов - 295 (+0) ед,
- вертолетов - 286 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 1997 (+27),
- крылатые ракеты - 857 (+61),
- корабли / катера - 18 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 5134 (+8) ед
- специальная техника - 214 (+3).
Данные уточняются.