Вечером 10 февраля ВСУ уничтожили 20 российских "Шахедов"
В вечернее время 10 февраля Воздушные силы ВСУ и другие подразделения Сил обороны сбили 20 ударных дронов-камикадзе "Шахед", сообщает Украинская правда.
Об этом сообщила пресс-служба Воздушных сил.
Уточняется, что вечером российские оккупационные войска атаковали критическую инфраструктуру Украины в нескольких регионах.
Пуски осуществлялись с восточного побережья Азовского моря.
Всего за период с 18.00 по 23.55 силами и средствами Воздушных Сил ВС Украины, во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны Украины, уничтожено 20 ударных дронов-камикадзе "Shahed-136/131".