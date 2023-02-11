Министр: Нидерланды не будут передавать Украине 18 немецких Leopard 2

18 боевых танков Leopard 2A6, арендованных Нидерландами у Германии, не "входят в план поставок" в Украину, сообщает Деловая столица.

Об этом в четверг в парламенте заявила министерша обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен со ссылкой на ANP.

По ее словам, немецкое правительство решило не передавать эти танки Киеву.

"Это было военное соображение" , — уточнила министр.

В то же время, по словам Оллонгрен, если бы Берлин все равно решил дать разрешение отправить эти танки в Украину, "мы бы на это все равно не пошли".

Еще в январе премьер-министр Нидерландов Марк Рютте заявил, что страна рассматривает возможность выкупа арендованных у Германии танков, чтобы передать их Украине.

Ранее на этой неделе стало известно, что Нидерланды, Дания и Германия договорились о сотрудничестве для того, чтобы передать Украине около сотни танков Leopard 1 с промышленных складов в Германии.

Кроме того, накануне Украина подала официальный запрос в Нидерланды на поставку истребителей F-16, представители страны начали обсуждать этот вопрос из США.