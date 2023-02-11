Власти расширили категорию госслужащих, которые могут выехать за границу

Правительство расширило категории женщин и мужчин среди госслужащих, которые могут выехать за границу к своим детям: теперь это могут быть и опекуны, попечители и приемные родители, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщает ГПСУ, Кабмин.

"Пропуск через государственную границу женщины и/или мужчины, которые являются одиноким отцом, одиноким усыновителем или опекуном, попечителем, приемным отцом или отцом-воспитателем (при условии, что он не состоит в браке и самостоятельно воспитывает и содержит ребенка без участия матери), из числа указанных в этом пункте лиц, которые имеют или воспитывают ребенка/детей в возрасте до 18 лет, во время их выезда за пределы Украины с целью посещения таких детей, находящихся за пределами Украины, или для сопровождения таких детей для выезда за пределы Украины осуществляется уполномоченными лицами Госпогранслужбы при наличии соответствующих подтверждающих документов".

В ГПСУ отметили, что для этого необходимы женщинам: загранпаспорт, свидетельство о рождении ребенка, документы, подтверждающие пребывание ребенка за границей.

Мужчины дополнительно должны иметь документы, подтверждающие статус одинокого отца, воспитание и содержание ребенка отцом самостоятельно.

Предыстория: