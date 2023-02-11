ВМС: Россияне собрали в Черном море корабли с залпом в 16 "Калибров"
Российские оккупанты держат в Черном море два корабля с "Калибрами", общий залп которых составляет 16 ракет, сообщает Украинская правда.
Об этом сообщили в ВМС ВСУ.
По состоянию на обед 11 февраля в Черном море на боевом дежурстве находится 11 российских кораблей, из них 2 носителя крылатых ракет "Калибр", общий залп которых - 16 ракет.
В Азовском море кораблей нет.
Военные напомнили, что за минувшие сутки подразделения ВМС уничтожили 2 вражеские ракеты.