Украина получила первую партию зенитных пушек L-70 от Литвы

Первая партия шведских зенитных пушек L-70, которые Литва передает Украине, и боеприпасы к ним уже прибыли на территорию Украины, сообщает Деловая столица.

Об этом сообщил министр обороны Арвидас Анушаускас.

"Партия зенитных пушек L-70 и боеприпасов, которые Литва передает Украине для помощи в защите критической инфраструктуры, уже прибыли в Украину" , — написал Анушаускас.

A batch of ???????? sent L-70 anti-aircraft guns and ammunition, which will help defend critical infrastructure, have already arrived to ????????. pic.twitter.com/1GEUsk1uad — Arvydas Anušauskas (@a_anusauskas) February 11, 2023

Передачу Украине десятки L-70 анонсировали в последнем крупном пакете помощи от Литвы. Во время визита в Украину министр обороны Арвидас Анушаускас уточнил, что их передают в количестве 36 единиц и это оружие должно быть особенно эффективным для борьбы с иранскими дронами "Шахед".

Также стало известно, что пушки должны работать в команде с радарами, на приобретение которых собирают средства в рамках литовской общественной инициативы RADAROM. Через две недели литовцы и благотворители из других стран перевели на счета кампании почти 7 млн евро.

Напомним, стоимость последнего пакета военной помощи от Литвы составляет около 125 млн. евро. Кроме L-70, в него войдут также боеприпасы и два вертолета Ми-8.