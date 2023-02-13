ISW: Кремль манипулирует вопросом угрозы безопасности РФ от западного оружия
Эксперты Института изучения войны (ISW) проанализировали информационные кампании Кремля об угрозе безопасности России от западного оружия, направленные на то, чтобы сдерживать или замедлять поддержку Украины, сообщает Украинская правда.
В институте заметили, что Россия возобновила способность проводить отдельные информационные кампании в поддержку конкретных стратегических целей и приспосабливать эти кампании для смягчения неудач на поле боя и создания условий для будущих запланированных операций.
Аналитики напомнили, к каким манипуляциям прибегали российские власти, в том числе и президент РФ, чтобы сдерживать или замедлять "предоставление Западом поддержки Украине".
"Эти российские информационные кампании были непрерывными в своем стремлении достичь общей цели - помешать западной поддержке Украины, независимо от условий на поле боя", - отмечают эксперты.
По их мнению, Россия формирует информационное пространство во время подготовки к наступательным операциям, чтобы помешать Украине удержать инициативу на поле боя или подготовиться к наступлению.
Россия также использует информационные кампании, чтобы удержать Запад от поддержки контрнаступательных усилий Украины и использования российских военных неудач.
Кроме того, Россия использует нарратив о том, что Украина не способна победить Россию из-за неравенства сил между двумя государствами, чтобы смягчить серьезные российские неудачи или неспособность России достичь быстрых успехов в крупных наступательных операциях.
Напомнили в институте и о продвижении Россией нарратива о "второй армии мира", а также переформатировании информационных операций после неудач РФ на поле боя. Кроме того, аналитики указали и на тот момент, когда российские власти запугивали риском ядерной эскалации.
"Теперь понятно, что российская информационная кампания, сосредоточенная на мирных переговорах, которая усилилась в декабре 2022 года, имела целью, среди прочего, задержать предоставление западных танков и другого современного оборудования, необходимого для продолжения украинских механизированных контрнаступлений, чтобы создать условия для собственных запланированных наступательных действий России", - отмечают в отчёте.
Также аналитики уверяют, что Россия продолжает прилагать усилия к формированию общественного мнения о предоставлении Западом Украине дальнобойного оружия и танков, распространяя нарратив о том, что Украина намеренно будет угрожать России этим оружием вместо того, чтобы в первую очередь уделять внимание освобождению своих оккупированных Россией территорий.
Кремлевские чиновники продолжают поддерживать нарратив о том, что передача Западом высокоточных ракетных систем дальнего радиуса действия и танков Leopard представляет какую-то новую угрозу российской безопасности.
В отчете приходят к выводу: цель этой российской информационной кампании двойная: во-первых, задержать прибытие западных танков на как можно более долгий срок, чтобы задержать возобновление украинских контрнаступлений и выиграть время для собственных наступательных операций России, а во-вторых, сорвать выработку последовательного западного подхода к полному переходу Украины на западные системы вооружений - то, что Запад в конце концов будет вынужден сделать, поскольку он исчерпал свои запасы вооружений советских времен и не может производить или покупать новые.
Эксперты отмечают, что Кремль возобновляет нарратив о преувеличении российских побед на фронте, учитывая продолжающиеся наступления на Бахмут и Лиман.
В ISW предполагают, Кремль, похоже, разрабатывает и другие нарративы: националистически настроенные чиновники выступают с "ядерными угрозами" в ответ на недавние обещания Запада о предоставлении оружия и его передачи.
Аналитики считают, что все эти информационные кампании будут поддерживать стратегические цели Кремля, направленные на раскол между Западом и Украиной, сдерживание или задержку предоставления западных материальных средств, а также на общий подрыв поддержки Украины со стороны Запада и сплоченности западной коалиции.
"Путин работает над восстановлением своих возможностей в этой сфере и достигает ограниченных, но важных успехов, особенно когда ему удается формировать информационные кампании, которые резонируют с дискуссиями и опасениями, которые уже ощутимы на Западе", - говорится в отчете института.
Ключевые выводы ISW за 12 февраля:
- Украинские официальные лица продолжали ставить под сомнение способность российских военных начать широкомасштабные стратегические наступательные операции в Украине.
- Министерство обороны Великобритании сообщило, что российские войска, вероятно, понесли наибольшие потери в Украине с первых недель вторжения на основе статистических данных, полученных от украинского Генерального штаба.
- Депутат Государственной Думы России призвал к ужесточению законов о цензуре, чтобы защитить российских военных от критики.
- Украинское Главное управление военной разведки обнародовало перехваченный отрывок разговора операторов беспилотников "Шахед" в Украине, которые разговаривали на курдском и фарси, и заявило, что российские войска, возможно, используют курдских наемников для управления иранскими беспилотниками в Украине.
- Российские источники утверждают, что российские войска продолжают наступательные операции к северо-западу от Сватово. Также оккупанты продолжают наступательные операции вокруг Кременной, сообщается о 23 боевых столкновениях в этом районе.
- Захватчики продолжили наземные атаки вокруг Бахмута, Авдеевки и Угледара.
- Пригожин заявил, что силы группы "Вагнера" захватили Красную Гору к северу от Бахмута. Также он солгал, что силы группы "Вагнера" являются единственными российскими силами в радиусе 50 км от Бахмута.
- Украинские официальные лица сообщили, что российские войска в Херсонской области не имеют возможности начать полномасштабное наступление, что подтверждает предварительные оценки ISW.
- Представитель ГУР Украины Вадим Скибицкий заявил, что российские чиновники отложат запланированную вторую волну мобилизации из-за постоянных проблем, связанных с первой.
- Российские источники утверждали, что Россия может построить базу Черноморского флота в оккупированном Мариуполе.
- CNN опубликовало интервью с двумя военнопленными, которые были новобранцами "группы Вагнера", которые утверждали, что "группа Вагнера" серьезно вводила новобранцев в заблуждение относительно характера войны и боевых задач.