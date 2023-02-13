Погода в Украине на 13 февраля: На западе и востоке мокрый снег

Сегодня, 13 февраля, в восточных и западных областях ожидаются осадки в виде мокрого снега с сильными порывами ветра и гололедицей. Температура в Киеве около 1-3° тепла﻿. Об этом говорится в сообщении Укргидрометцентра, сообщает Деловая столица.

"Облачно с прояснениями. Без существенных осадков, днем в западных и восточных областях небольшой мокрый снег" , — пишут синоптики.

На дорогах страны местами гололедица. Ветер северо-западный, западный, 7-12 м/с, в восточных, днем и в западных областях местами порывы 15-20 м/с.

Температура ночью 4-9° мороза, в Карпатах до 13° мороза; днем 0-5° тепла, в восточных областях и в Карпатах от 3° мороза до 2° тепла.

На Киевщине без существенных осадков, на дорогах местами гололедица. Ветер северо-западный, западный, 7-12 м/с. Температура ночью 4-9° мороза, днем 0-5° тепла; в Киеве ночью 4-6° мороза, днем 1-3° тепла.