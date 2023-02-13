Ситуация на фронте к утру 13 февраля: информация Генштаба

За минувшие сутки Силы обороны Украины отразили атаки российских войск в районах 10 населенных пунктов Харьковской, Луганской, Донецкой и Запорожской областей. Враг нанес 4 ракетных удара и совершил 85 обстрелов из реактивных систем залпового огня﻿. Об этом говорится в утренней сводке Генерального штаба ВСУ, сообщает Деловая столица.

"Противник несет значительные потери, особенно в живой силе. Сосредотачивает основные усилия на ведении наступательных действий на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях" , — отметили в ведомстве.

За минувшие сутки Силы обороны Украины отразили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Гряниковка Харьковской области; Кременная и Белогоровка в Луганской области; Выемка, Федоровка, Васюковка, Бахмут, Ивановское и Клещиевка Донецкой области и Железнодорожное в Запорожье.

На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях без существенных изменений, признаков формирования наступательных группировок не обнаружено. Вражеским обстрелам подверглись районы 18 населенных пунктов. Среди них — Толстодубово, Бачевск, Басовка и Поповка Сумской области и Красное, Глубокое, Волчанск, Фиголовка, Новомлынск и Двуречная в Харьковской области.

На Купянском и Лиманском направлениях противник совершил минометные и артиллерийские обстрелы 22 районов населенных пунктов. В частности это Кисловка, Котляровка, Песчаное и Берестово Харьковской области и Новоселовское, Макеевка, Невское, Диброва и Белогоровка на Луганщине.

На Бахмутском направлении танковым, минометным и артиллерийским обстрелам подверглись Спорное, Васюковка, Ивано-Дарьевка, Парасковеевка, Железнянское, Часов Яр, Бахмут, Ступочки и Клищиевка.

На Авдеевском и Новопавловском направлениях под танковые, минометные и артиллерийские обстрелы попали районы 25 населенных пунктов, включая Тоненько, Авдеевку, Первомайское, Золотую Ниву, Невельское, Красногоровку, Марьинку, Пречистовку и Богоявленку Донецкой области.

На Запорожском направлении огневому влиянию подверглись Времевка и Новополье Донецкой области; Гуляйполе, Степное, Ольговское, Новоданиловка, Новоандреевка, Малая Токмачка, Степногорск и Волшебное Запорожской области и Никополь на Днепропетровщине.

На Херсонском направлении от вражеского артиллерийского огня пострадали Херсон, а также районы 20 населенных пунктов, в частности, Милово, Змиевка, Республиканец, Новокаиры, Веселое, Никольское, Антоновка и Днепровское Херсонской области.

Для усиления контрдиверсионных мер на временно занятых территориях Херсонской области противник направил туда около 200 военнослужащих росгвардии.

Их расселили на территории базы отдыха Чайка в населенном пункте Лазурное, а для безопасности оккупантов в поселке ограничено передвижение местных жителей", — отметили в Генштабе.

По данным ведомства, из-за низкого уровня обеспечения зимним обмундированием с января текущего года значительно возросло количество военнослужащих российских оккупационных войск с признаками обморожения конечностей. Отмечается, что в медицинских учреждениях Горловки Донецкой области количество пациентов с таким диагнозом составляет до 30 процентов всех раненых.

Кроме того, авиация Сил обороны Украины за прошедшие сутки нанесла 8 ударов по районам сосредоточения оккупантов, а также 3 удара по позициям зенитно-ракетных комплексов. Украинские ракетчики и артиллеристы поразили 10 районов сосредоточения живой силы, 1 позицию противовоздушной обороны и 3 склада боеприпасов противника.