Генштаб: ВСУ уже уничтожили более 138 тысяч оккупантов
Только за минувшие сутки Силы обороны Украины ликвидировали около 560 российских захватчиков, 3 вражеских танка, 3 артиллерийские системы и 4 ББМ, сообщает Украинская правда.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 13.02.23 ориентировочно составили:
- личного состава – около 138 340 (+560) человек ликвидировано,
- танков – 3 283 (+3) ед,
- боевых бронированных машин – 6 492 (+4) ед,
- артиллерийских систем – 2 290 (+3) ед,
- РСЗО – 465 (+0) ед,
- средств ПВО – 234 (+0) ед,
- самолетов – 296 (+0) ед,
- вертолетов – 286 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 2 007 (+0) ед,
- крылатых ракет – 857 (+0) ед,
- кораблей/катеров – 18 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн – 5 150 (+2) ед,
- специальной техники – 217 (+2) ед.