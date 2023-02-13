Генштаб: Защитники уже уничтожили более 138 тысяч оккупантов

Только за минувшие сутки Силы обороны Украины ликвидировали около 560 российских захватчиков, 3 вражеских танка, 3 артиллерийские системы и 4 ББМ, сообщает Украинская правда.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 13.02.23 ориентировочно составили: