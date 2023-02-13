Разведка Британии: Значение для РФ обороны в Запорожской области
По мнению британской разведки, несмотря на текущий оперативный фокус на Донбассе для россиян является критически важным и содержание обороны в Запорожской области. Об этом говорится в разведывательном обзоре Минобороны Великобритании, сообщает Европейская правда.
Как утверждает британская разведка со ссылкой на снимки из открытых источников, по состоянию на 7 февраля РФ еще больше укрепила оборонительные укрепления в центральной части Запорожской области, в частности вблизи города Тарасовка.
Кроме того, по состоянию на 8 января Россия установила оборонительные укрепления между городами Васильевка и Орехов Запорожской области.
"Несмотря на то, что Россия сосредоточила свои оперативные усилия на центральной части Донбасса, она по-прежнему обеспокоена защитой крайних участков своей расширенной линии фронта", - говорится в обзоре.
Об этом, как утверждают в Минобороны Британии, свидетельствует продолжение строительства оборонительных укреплений в Запорожской и Луганской областях и развертывание личного состава. Линия фронта России в Украине составляет примерно 1 288 км, из них линия фронта в оккупированной Россией Запорожской области - 192 км, напоминают в ведомстве.
"Значительный прорыв украинских войск в Запорожье поставил бы под сомнение жизнеспособность российского "сухопутного моста", соединяющего Ростовскую область и Крым; успех Украины в Луганске еще больше подорвал бы провозглашенную Россией военную цель - "освобождение" Донбасса", - считает британская разведка.
"Решение о том, какой из этих угроз предоставить приоритет в противодействии, вероятно, является одной из главных дилемм для российских оперативных планировщиков", - говорится в обзоре.