Разведка Британии: Значение для РФ обороны в Запорожской области

По мнению британской разведки, несмотря на текущий оперативный фокус на Донбассе для россиян является критически важным и содержание обороны в Запорожской области.﻿ Об этом говорится в разведывательном обзоре Минобороны Великобритании, сообщает Европейская правда.

Как утверждает британская разведка со ссылкой на снимки из открытых источников, по состоянию на 7 февраля РФ еще больше укрепила оборонительные укрепления в центральной части Запорожской области, в частности вблизи города Тарасовка.

Кроме того, по состоянию на 8 января Россия установила оборонительные укрепления между городами Васильевка и Орехов Запорожской области.

"Несмотря на то, что Россия сосредоточила свои оперативные усилия на центральной части Донбасса, она по-прежнему обеспокоена защитой крайних участков своей расширенной линии фронта" , - говорится в обзоре.

Об этом, как утверждают в Минобороны Британии, свидетельствует продолжение строительства оборонительных укреплений в Запорожской и Луганской областях и развертывание личного состава. Линия фронта России в Украине составляет примерно 1 288 км, из них линия фронта в оккупированной Россией Запорожской области - 192 км, напоминают в ведомстве.

"Значительный прорыв украинских войск в Запорожье поставил бы под сомнение жизнеспособность российского "сухопутного моста", соединяющего Ростовскую область и Крым; успех Украины в Луганске еще больше подорвал бы провозглашенную Россией военную цель - "освобождение" Донбасса", - считает британская разведка.