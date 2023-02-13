В Киеве запустят экспресс для влюбленных: когда и как он будет курсировать

"Укрзализныця" 14, 18 и 19 февраля планирует запускать "Поезд к тебе" — экспресс для влюбленных﻿. Об этом говорится в сообщении пресс-службы "Укрзализныци", сообщает Деловая столица.

Влюбленным обещают "романтичное путешествие по Киеву с вкусным ужином и под настоящим паровозом" — в купе на двоих, под романтическую музыку и с возможностью заказать меню от шеф-повара Евгения Клопотенко.

Путешествие будет длиться 2,5 часа по кольцу вокруг Киева, начало и конец — на Центральном вокзале. Отправление 14 февраля в 18:56, а в выходные, 18 и 19 февраля — в 12:56.

Найти "Поезд к тебе" в приложении "УЗ" можно по запросу "Киев-Пассажирский — Киев-Романтический".

"В случае воздушной тревоги после начала движения поезда он продолжит движение до конечной остановки четко по графику. Также напомним, что возможные отключения электроэнергии на движение паровоза не влияют" , — обещают железнодорожники.

Первые 5 купе в этом поезде хотят отдать влюбленным военным.