Расширены категории чиновников, которые могут выехать за границу на время военного положения

Правительство 27 января приняло постановление № 69, которым ограничило выезд за границу должностным лицам и госслужащим, но были исключения для женщин и/или мужчин, который является одиноким отцом, имеют ребенка/детей в возрасте до 18 лет (включительно), для посещения таких детей или для сопровождения для выезда за пределы Украины, сообщает ЛигаБизнес.

Постановлением Правительства от 10 февраля 2023 года № 119 расширены категории женщин и мужчин, среди этой категории, которые могут выехать за границу на время военного положения в Украине.

Так, пропуск через государственную границу женщины, в том числе той, которая является усыновителем, опекуном, попечителем, одним из приемных родителей или одним из родителей-воспитателей, который имеет или воспитывает ребенка или нескольких в возрасте до 18 лет, с целью посещения ребенка за рубежом или сопровождения, осуществляется уполномоченными лицами Госпогранслужбы при наличии соответствующих подтверждающих документов. В частности - паспортный документ для выезда за границу, свидетельство о рождении ребенка, а также документах, которые подтверждают пребывание ребенка за рубежом.

Так же это касается и мужчины, который является одиноким отцом, одиноким усыновителем или опекуном, попечителем, приемным отцом или отцом-воспитателем, при условии, что он не находится в браке и самостоятельно воспитывает и содержит ребенка без участия матери, из числа отмеченных в этом пункте лиц, которые имеют или воспитывают ребенка или нескольких в возрасте до 18 лет.

Для мужчин дополнительно к документам отмеченным для женщин для выезда к детям должны быть документы, которые подтверждают статус одинокого отца, воспитания и содержания ребенка отцом самостоятельно.