Премьер Италии подтвердила поддержку Украины после скандальных слов Берлускони

Премьер-министр Италии Джорджия Мелони подтвердила "твердую" поддержку Украины со стороны ее правительства после того, как экс-премьер Сильвио Берлускони выступил с критическими заявлениями в адрес президента Украины Владимира Зеленского, сообщает Европейская правда.

Офис Мелони заявил в воскресенье, что итальянское правительство "твердо и уверенно" поддерживает Украину.

Берлускони, комментируя встречу Мелони и Зеленского на полях саммита ЕС в Брюсселе, заявил, что если бы он все еще был премьер-министром, он бы не встретился с Зеленским.

Если бы Зеленский прекратил "атаковать" два региона на востоке Украины на Донбассе, российское нападение на Украину не произошло бы вообще, добавил 86-летний политик, голосуя на региональных выборах в Ломбардии.

"Вот почему я оцениваю поведение этого господина очень, очень негативно" , - продолжил Берлускони.

Берлускони, который трижды был премьер-министром Италии с 1994 по 2011 год и чья партия "Вперед, Италия" сейчас участвует в правительстве Мелони, в течение многих лет называл президента России Владимира Путина своим хорошим другом.