Российские войска продолжают штурмовать Угледарское направление, но несут очень большие потери, в частности в бронетехнике: только за прошедшую неделю Силы обороны ликвидировали 130 единиц вражеской техники.﻿﻿ Об этом заявил спикер объединенного пресс-центра Сил обороны Таврийского направления полковник Алексей Дмитрашковский, сообщает Украинская правда.

"За две недели так называемого большого наступления российская армия потеряла на Угледарском направлении достаточно большое количество техники.

Только за прошедшую неделю было уничтожено 130 единиц, из них 36 - танки. Это - батальон" , - сообщил Дмитрашковский.

Относительно обнародованных ранее фото и видео об уничтожении колонны военной техники на этом направлении, Дмитрашковский пояснил, что были дни, когда враг терял от 15 до 20 единиц техники.

Отдельно спикер пресс-центра Сил обороны Таврийского направления отметил работу подразделений ракетных войск и артиллерии, которые ежедневно наносят мощные удары по позициям оккупантов.

Так на прошлой неделе было выведено из строя подразделение "Пионов" (калибр 155 мм) - 1 - уничтожен полностью и 4 единицы ремонту не подлежат.

Российские захватчики несут значительные потери. Так 155-я бригада морской пехоты тихоокеанского флота РФ уничтожена почти полностью.

Ее остатки подняли бунт, в том числе и из-за неуставных отношений, денежных поборов. С российских воинов, в частности, собирают деньги на "помощь погибшим собратьям", хотя стоит отметить, что большинство погибших россияне просто оставляют на поле боя, подчеркнул полковник.

При этом, по данным Дмитрашковского, "Укрализныцей" выделено 20 рефрижераторов, которые должны доставить тела погибших оккупантов на границу с РФ.

По словам Дмитрашковского, под Угледаром враг применяет так называемую "тактику Жукова" - наступление волнами, когда при поддержке бронетехники выдвигается взвод до 30 человек, которые идут в лобовую по отрытой местности, и, соответственно, погибают.

Также полковник отметил, что большое количество врага сдались в плен: в частности, вагнеровцы и морпехи 40 и 155 бригады.

Из сообщений пленных стало известно, при комплектовании этих подразделений не принималась во внимание обученность и подготовленность личного состава. К примеру - в 155 бригаде морпехов воюют обычные моряки. Среди вагнеровцев также много больных СПИДом и зависимых наркоманов.