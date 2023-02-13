Федоров пообещал новые цифровые услуги для украинцев за границей
Минцифры работает над тем, чтобы услуги, связанные с консульствами и нотариальными доверенностями, были оцифрованы и упрощены. Такая работа ведется совместно с МИД и Минюстом. Об сообщил министр Михаил Федоров, пишет Ростислав Шаправский, РБК-Украина.
Он отметил, что пока не так много жизненных ситуаций, когда за границей украинцы могут использовать "Дію".
"Хотим начать внедрять элементы электронного нотариата для украинцев за рубежом. Наша логика в том, что не нужно усложнять и делать коммуникацию украинцев за рубежом с государственными органами более частой, чтобы была тесная связь", - заявил Федоров.
Министр считает, что надо наоборот создавать классный сервис для украинцев за рубежом, чтобы они видели, что государство развивается и хочет, чтобы эти люди вернулись.
"Отдельно мы открыли в Варшаве центр "Дія.Бізнес", чтобы привлекать украинцев там, учить, как вести бизнес онлайн, как открывать бизнес и вести его в Украине. Для того чтобы давать ценность, чтобы они видели, что мы заботимся о них, и хотели возвращаться", - добавляет Федоров.