Федоров пообещал новые цифровые услуги для украинцев за границей

Минцифры работает над тем, чтобы услуги, связанные с консульствами и нотариальными доверенностями, были оцифрованы и упрощены. Такая работа ведется совместно с МИД и Минюстом.﻿ Об сообщил министр Михаил Федоров, пишет Ростислав Шаправский, РБК-Украина.

Он отметил, что пока не так много жизненных ситуаций, когда за границей украинцы могут использовать "Дію".

"Хотим начать внедрять элементы электронного нотариата для украинцев за рубежом. Наша логика в том, что не нужно усложнять и делать коммуникацию украинцев за рубежом с государственными органами более частой, чтобы была тесная связь" , - заявил Федоров.

Министр считает, что надо наоборот создавать классный сервис для украинцев за рубежом, чтобы они видели, что государство развивается и хочет, чтобы эти люди вернулись.