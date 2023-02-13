Глава МИД Венгрии прибыл в Минск "говорить о мире" в Украине

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто прибыл в Минск с визитом. Об этом сообщил сам министр на своей странице в Facebook﻿.

По его словам Венгрия ожидает, что все члены международного сообщества как можно быстрее начнут действовать в интересах мира и избегать любых шагов, которые могут привести к продолжению или эскалации войны.

"Это мирная позиция, которую я буду занимать на переговорах в Минске сегодня" , - заявил Сийярто.

В то же время он ожидает критики своего визита в Беларусь - это первый за очень длительный период визит европейского чиновника такого уровня в Минск.

"Очевидно, что многие будут атаковать визит, но наша позиция четкая: каналы коммуникации должны быть открытыми. Если бы мы этого не сделали, я не смог бы сегодня донести до вас призыв к миру" , - заявил Сийярто.

Следует отметить, что визит, в частности, с высокой вероятностью вызовет критику Польши, которая долгое время рассматривалась венгерским правительством как один из его крупнейших союзников.

Однако из-за разных взглядов на войну РФ против Украины между Варшавой и Будапештом наблюдается охлаждение отношений. В марте прошлого года правящая партия Польши "Право и Справедливость" заморозила большинство контактов с правящей партией Венгрии.