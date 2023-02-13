Миссия МВФ начала работу в Украине: чего ждать украинцам

В Украине 13 февраля начала работу миссия Международного валютного фонда. Об этом говорится в сообщении МВФ, сообщает Зеркало недели.

"Миссия МВФ во главе с Гевином Греем начинает сегодня дискуссии с представителями властей Украины с целью подготовки к пересмотру Мониторинговой программы с участием Совета директоров" , - сообщил постоянный представитель Международного валютного фонда (МВФ) в Украине Ваграм Степанян.

Других деталей он не уточнил.

В то же время, согласно ранее распространенному прогнозу агентства Bloomberg, ссылающемуся на собственные источники, МВФ в марте может утвердить новую программу финансовой поддержки Украины на сумму 16 миллиардов долларов,

"МВФ изучает возможность выделения Украине многолетнего пакета помощи на общую сумму 16 миллиардов долларов, чтобы покрыть потребности страны и поспособствовать увеличению другого международного финансирования, пока Киев пытается отразить российские силы" , - отмечает агентство.

Уже в первый год действия новой программы Украина может получить от 5 до 7 миллиардов долларов, а первый транш «в лучшем случае» может поступить в апреле 2023 года.

Утверждение программы зависит от выполнения нескольких условий: