Коррупционные скандалы в Украине скрывают более глубокие проблемы – WP

Закупка яиц и маринованных огурцов для украинских солдат, защищающих свою страну на фоне кровавой бойни, вызванной российским вторжением, не самая серьезная проблема, с которой сталкивается президент Владимир Зеленский. Однако недавние сообщения о том, что чиновники в его правительстве наживаются на дико завышенных ценах на эти товары, стали полезным напоминанием как для украинского лидера, так и для общественности о том, что имперские амбиции российского президента Владимира Путина – не единственная опасность, стоящая перед по Украине. Другая угроза – это угроза скандала или нецелевого использования средств, в частности, миллиардов долларов западной помощи, которые позволили Украине защитить себя и солидной поддержкой Киева со стороны США и Европы. Об этом пишет издание The Washington Post, сообщает Зеркало недели.

Разразившийся в конце января коррупционный скандал приобрел размах: 10 высокопоставленных должностных лиц были уволены или вынуждены уйти в отставку, включая замглавы администрации президента. Отдельно власти осуществили рейд на имущество медиамагната, который был ключевым спонсором президентской кампании Зеленского в 2019 году (Игоря Коломойского – ред.).

Не все вероятные злоупотребления связаны с первоначальной новостью о том, что замминистра обороны был причастен к схеме переплаты за продовольствие для питания военных. В других сообщениях говорилось о высокопоставленном чиновнике из офиса президента, который пользовался внедорожником, подаренным General Motors для помощи в эвакуации украинского гражданского населения, а также о заместителе прокурора Алексея Симоненко – ред. зажиточного бизнесмена, чтобы отвезти свою семью на отдых в Испанию. Оба потеряли работу, а правительство запретило чиновникам выезжать за пределы страны, кроме как в командировку, согласно военному положению, которое действует с начала войны.

Не было предположений, что западная военная помощь Украине была присвоена. Но Зеленский достаточно проницательен, чтобы не игнорировать взяточничество, договорняки и пережитки олигархического капитализма, являвшиеся пятном на репутации страны задолго до того, как Москва начала полномасштабное вторжение.

В последнем Индексе восприятия коррупции за 2022 год Transparency International Украина заняла 116 место среди 180 стран – это улучшение по сравнению с предыдущим годом, но все еще второе место в Восточной Европе, уступая только России. На Капитолийском холме, где некоторые республиканцы в Конгрессе угрожают подвергнуть сомнению помощь Украине, Киеву следует ожидать, что законодатели будут требовать подотчетности за поступающие из Вашингтона средства.

По общему признанию, экономические искажения и истощение ресурсов Украины, вызванные олигархами-миллиардерами, контролирующими телевизионные станции, промышленность и многое другое, удалось обуздать. Частично это произошло из-за самой войны, поскольку российские атаки в течение прошлого года уничтожили значительную часть украинской промышленной базы. Толчком также стал закон об ограничении политического влияния олигархов, принятый в 2021 году на выполнение предвыборного обещания Зеленского искоренить коррупцию и торговлю влиянием.

Это шаг в правильном направлении, который не в последнюю очередь способствует чаяниям Украины на членство в Европейском Союзе, на которое она стала официальным кандидатом в прошлом году. Но даже если война закончится в ближайшее время, что маловероятно, Киеву придется пройти долгий путь реформ, прежде чем он сможет присоединиться к ЕС, в котором он будет беднейшей страной-членом, и стать полностью европейской страной, которой большинство украинцев хотят видеть свою страну.

Украина добилась определенных успехов в сфере прозрачности, особенно в отслеживании и учете внешней экономической и военной помощи. Страна также развила активное гражданское общество – сеть неправительственных организаций и объединений, управляемых гражданами, наполняющими здоровую демократию плюрализмом, участием и политической энергией. Однако она в большинстве своем не смогла создать систему, которая бы гарантировала верховенство права, что является ключевым недостатком в преодолении его советского наследия.

Центральной проблемой является сопротивление судебной реформе со стороны украинских судей, которых западные эксперты неоднократно называли коррумпированными, откровенно политизированными и зависимыми от России. Прошлой осенью Верховный Суд Украины уволил старшего судью Кассационного хозяйственного суда, высшего суда страны, рассматривающего экономические и имущественные споры, после того, как выяснилось, что он имеет российское и украинское гражданство. Согласно украинскому законодательству, судьям не разрешается иметь двойное гражданство.

Большая международная конференция стран-доноров, посвященная помощи Украине, состоявшейся прошлым летом, завершилась заявлением с призывом "систематически укреплять верховенство права в стране". Внешние эксперты предложили ряд реформ, в частности, проверку кандидатов на должности судей на предмет компетентности, добродетели и политической независимости.

Зеленский был сторонником судебной реформы, но ему не хватает полномочий для ее реализации. Толчок, если он состоится, должен исходить от западных союзников Украины, чье влияние огромно, но которые, возможно, не захотят отвлекаться от главного международного приоритета – помочь Украине вести войну.

Возможно, борющаяся за свое выживание страна имеет плохие позиции и слишком отходит от того, чтобы проводить системные реформы. Но день расплаты Украины нельзя откладывать на неопределенное время. От установления верховенства права зависят собственные устремления Киева. У него есть над чем работать.