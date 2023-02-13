РФ готовит митинги в Европе для усиления пророссийских настроений — RLI

Аналитики Robert Lansing Institute пишут, что неспособность РФ влиять на решения в НАТО подталкивает агрессора к организации в странах Европы массовых митингов солидарности, цель которых - продвижение пророссийских нарративов. Подобные действа происходили в коммунистической Москве во время холодной войны, говорится в сообщении RLI, сообщает Зеркало недели.

Пройти новые акции должны накануне Мюнхенской конференции по безопасности, которая должна состояться 18 февраля.

Еще одна цель митингов – провоцирование народных беспорядков в связи с антироссийскими санкциями и предоставлением Украине военной помощи. Митингующие будут пытаться вызвать у европейцев сомнение в единстве Запада в вопросе противодействия российской вооруженной агрессии.

Аналитики отмечают, что при подготовке этих митингов наблюдается тенденция проведения демонстраций и пикетов, в том числе и у военных баз США.

"Другой вариант — собрать толпы возле других объектов военной инфраструктуры союзников по НАТО, где занимаются подготовкой украинских военнослужащих" , – говорится в сообщении.

При этом в RLI отмечают, что эти митинги дадут хорошую возможность раскрыть российскую агентуру.

РФ планирует провести такие акции не только в Великобритании, но и в Португалии 16-18 февраля. Организаторами там будет "Португальский совет мира и сотрудничества" - правопреемница прокоммунистической организации "Движение за мир в Португалии".

"Организаторы акций будут требовать прекращения боевые действия в Украине, возобновления прямого политического диалога с Москвой, отказа от санкционной политики, а также будут требовать от правительства Португалии прекратить предоставление военной помощи Украине и т.д." , - утверждают в RLI.

18 февраля одна из демонстраций запланирована и в Мюнхене. Она должна пройти под лозунгом "Переговоры вместо стрельбы". Организатор – "Общественная инициатива против проведения конференции НАТО по безопасности".

Также 26 февраля в 12:00 (по местному времени) запланирован митинг у базы НАТО в Рамштайне под лозунгом "Остановим экспорт оружия НАТО в Украину с целью предотвращения Третьей мировой войны".