Польская разведка: РФ будет использовать православную церковь для легитимации войны

Польская разведка предупреждает, что страна-агрессор РФ будет использовать православную церковь для легитимации войны против Украины, сообщает Новое время.

Об этом сообщил заместитель министра-координатора разведслужб Польши Станислав Жарын в Twitter.

"Российская православная церковь является частью российского режима, на протяжении многих лет она играла важную роль в системе власти, а также в российской пропаганде" , — пишет он.

Жарын напомнил, что глава российской церкви патриарх Кирилл поддерживает диктатора Владимира Путина и использовал религиозные манипуляции для консолидации общества вокруг Кремля.

Польский чиновник отметил, что сотрудничество патриарха страны-агрессора с КГБ в советское время и нынешними российскими спецслужбами «довольно очевидно».

"Следует ожидать, что православная церковь может быть использована на международном уровне для легитимации войны, а также для поляризации и радикализации западного общества. Это типичный modus operandi, используемый для гибридных атак против западных стран" , — пишет Жарын.

Ранее СМИ сообщали, что патриарх Кирилл в 1970 году шпионил в Женеве в пользу КГБ при Всемирном совете церквей.