ОК "Юг": РФ вывела в Черное море фрегат с крылатыми ракетами "Калибр"
Россия 13 февраля вывела в Черное море фрегат с крылатыми ракетами "Калибр", также фиксируется увеличение разведывательных беспилотников на южном направлении, сообщает Украинская правда.
Об этом сообщила пресс-служба ОК "Юг".
"Враг наращивает присутствие ракетоносителей в Черном море и активизирует воздушную разведку.
К двум подводным ракетоносителям добавился фрегат, поэтому общий залп ракет типа "Калибр" сейчас составляет 16. Вдоль линии фронта фиксируется увеличение разведывательных БпЛА".
В ОК "Юг" призвали не игнорировать сигналы воздушной тревоги.
Что этому предшествовало:
- 11 февраля сообщалось, что Россия вывела на боевое дежурство в Черное море два подводных ракетоносителя.