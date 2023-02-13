В Румынии произошло сильное землетрясение, магнитуда составила 5,3 балла

В понедельник, 13 февраля, в Румынии произошло сильное землетрясение, магнитуда которого составила 5,3 балла. Толчки ощущались в соседних Сербии, Болгарии, Хорватии, Боснии и Герцеговине, сообщает РБК-Украина.

Об этом говорит сообщение Европейско-средиземноморского сейсмологического института в Twitter.

Эпицентр землетрясения находился в Крайове, Румыния, в 12 км к северо-западу от города Тыргу-Зиу. Этот город расположен на юго-западе Румынии в провинции Валахия.

Землетрясение ощущалось в Белграде, а также во Вршаце.

В результате землетрясения никто не пострадал.

Напомним, 12 февраля в Грузии зафиксировали четыре землетрясения.

Кроме того, в Турции в результате ряда землетрясений, которые произошли 6 февраля, погибли более 31 тысячи человек.