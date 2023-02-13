ВСУ опровергли заявления оккупантов о захвате Красной Горы в районе Бахмута

Заявление о взятии Красной Горы Донецкой области российскими войсками «не соответствует действительности», сообщает Новое время.

Об этом заявил представитель восточной группировки ВСУ Сергей Череватый.

"Там идут постоянные бои. Мы удерживаем его под своим контролем" , — сказал он в комментарии CNN.

Бахмут остается в центре основной атаки России, сказал он. Череватый добавил, что у российских войск была возможность обстреливать пути к Бахмуту. По его словам, украинские силы сейчас «ведут контрбатарейные бои».

"У нас есть возможность поставлять оружие, продовольствие, технику, медикаменты и эвакуировать оттуда раненых" , — сказал он.

Минобороны страны-агрессора РФ на брифинге 13 февраля объявило, что «добровольцы штурмовых отрядов» якобы заняли населенный пункт Красная Гора в Донецкой области.

Ранее в Минобороны Британии сообщили, что войска РФ продвинулись в районе Бахмута. По их данным, наемники ЧВК Вагнера продвинулись на 2−3 км на запад, контролируя местность вблизи основной трассы М-03, ведущей в город.