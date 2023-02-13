НАТО: Россия не имеет сил для нападения на Украину с территории Приднестровья

НАТО: Россия не имеет сил для нападения на Украину с территории Приднестровья
Фото: nato.int

Российская Федерация пока не имеет достаточно сил для нападения на Украину с территории Приднестровья, сообщает Европейская правда.

Об этом заявил заместитель генерального секретаря НАТО Мирча Джоане в панельной дискуссии по случаю начала Мюнхенской конференции по безопасности.

"Сегодня у России недостаточно сил, чтобы с помощью Приднестровья окружить Украину сзади, а такой план до сих пор существует, затем захватить Одессу, а затем получить наземный коридор к западному Приднестровью. Мы не видим, чтобы у России были силы сделать это", - сказал Джоне.

В то же время, он подтвердил, что Россия пытается подорвать демократический строй в Молдове.

"А вот что они пытаются сделать, это препятствовать проевропейскому курсу Молдовы, они пытаются работать с разногласиями, которые существуют в этой стране. Они пытаются подорвать лидерство Майи Санду", - сказал Джоанэ.

Он добавил, что у России нет "ни намерения, ни возможности начать войну против НАТО".

"У нее достаточно проблем в Украине, и мы должны помочь Украине создать как можно больше проблем для России. Мы должны быть очень внимательными и избегать риска эскалации", - сказал заместитель генсека НАТО.

13 февраля президент Молдовы Майя Санду подтвердила, что украинская сторона передала ей планы Кремля по дестабилизации ситуации в Молдове, и что готовились силовые действия с привлечением диверсантов из-за пределов страны - из России, Беларуси и Балкан.

На саммите ЕС в Брюсселе 9 февраля президент Владимир Зеленский заявил, что украинская разведка перехватила планы Кремля по взятию под контроль Молдовы, после чего украинский лидер немедленно передал всю информацию Майе Санду.

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