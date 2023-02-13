Генштаб: Россияне продолжают боевую подготовку у границ с Украиной

Российские и белорусские военные продолжают боевую подготовку на полигонах в Беларуси и выполняют задачи вблизи границы с Украиной, сообщает Деловая столица.

Об этом говорится в вечерней сводке Генерального штаба ВСУ от 13 февраля.

В течение суток противник нанес 2 ракетных и 16 авиационных ударов. Совершил более 15 обстрелов из реактивных систем залпового огня. Опасность нанесения ударов Россией остается высокой по всей территории Украины.

На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях признаков формирования наступательных группировок не обнаружено. Определенные подразделения вооруженных сил России и Беларуси продолжают выполнять задачи в приграничных с Украиной районах. На полигонах Беларуси продолжаются мероприятия боевой подготовки российских войск. В то же время противник не прекращает минометные и артиллерийские обстрелы позиций наших войск, а также населенных пунктов вблизи линии столкновения. В эти сутки вражеские обстрелы подверглись районам н.п. Волфино и Басовка Сумской области и Ветеринарное и Дворечанское Харьковской области.

На Купянском и Лиманском направлениях противник совершил обстрелы из танков, минометов и артиллерии по районам н.п. Двуречная, Синьковка, Купянск, Степная, Кисловка, Крахмальное, Берестовое, Песчаное, Вишневое, Чернещина Харьковской области; Стельмаховка, Макеевка, Площанка, Белогоровка Луганской области и Ивановка, Спорное и Раздолевка Донецкой области.

На Бахмутском направлении минометных и артиллерийских обстрелов подверглись районы н.п. Белогоровка, Железнянское, Бахмут, Александро-Шультино, Озаряновка, Дилиевка и Майорск.

На Авдеевском и Новопавловском направлениях под танковые, минометные и артиллерийские обстрелы попали районы 18 населенных пунктов. Среди них – Авдеевка, Первомайское, Невельское, Красногоровка, Марьинка, Победа, Богоявленка, Новоукраинка, Пречистовка и Золотая Нива Донецкой области.

На Запорожском направлении огневому поражению подверглись Времовка и Новополь на Донетчине; Ольговское, Гуляйполе, Староукраинка, Волшебное, Малая Токмачка, Новоданиловка, Новоандреевка, Степное, Каменское Запорожской области и Ильинка — Днепропетровской.

На Херсонском направлении снова под минометный и артиллерийский огонь попал Херсон.

Авиация Сил обороны в течение суток нанесла 14 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов, а наши подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 3 района сосредоточения живой силы и станцию РЭБ противника.