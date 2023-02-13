Резников: В Министерстве обороны будут проведены кадровые изменения

В Министерстве обороны будут проведены кадровые изменения на фоне "пищевого скандала" и руководящие должности получат известный волонтер и бывший посол, сообщает Деловая столица.

Об этом сообщил в своем Facebook министр обороны Алексей Резников.

"Хочу проинформировать о ряде актуальных решений, касающихся кадрового и структурного обновления Министерства обороны для повышения эффективности работы. Будут новые замминистра" , — написал он, отметив, что документы на согласование кандидатур же представлены.

Имен кандидатов на должности заместителей министра Резников не назвал. По данным источников "Украинской правды" кандидатами на должности являются волонтер, общественный деятель, основатель благотворительного фонда "Вернись живым" Виталий Дейнега и бывший народный депутат, экс-посол Украины в Канаде Андрей Шевченко.

Как сообщалось, издание "Зеркало недели" 21 января сообщило, что Минобороны закупает продовольствие для военнослужащих дороже в два-три раза, чем в магазинах Киева. Декабрьское соглашение с "Актив компани" от имени министерства подписал Богдан Хмельницкий, фигурировавший по делу о хищении 580 тысяч долларов при закупке военной амуниции. В свою очередь Минобороны назвало информацию о дорогостоящих продуктах ложью и манипуляцией и обещало обратиться в СБУ.

Государственное бюро расследований в середине января сообщило, что заблокировало схему масштабного хищения продуктов питания для военных, а Национальное антикоррупционное бюро заявило, что начало расследование о продовольствии еще до огласки в СМИ.

2 февраля правоохранители задержали предпринимателей и военных (в общей сложности пятерых человек), которые продавали для Минобороны продукты по завышенным ценам. Шевченковский райсуд Киева арестовал Богдана Хмельницкого. Сумма залога составила 40 млн грн.