Канада призвала своих граждан немедленно покинуть территорию Беларуси
Канада рекомендует своим гражданам немедленно покинуть территорию Беларуси, сообщает РБК-Украина.
Об этом сообщает страница МИД Канады.
"Способность посольства Канады в Польше предоставлять консульские услуги в Беларуси очень ограничена", - говорится в сообщении.
Гражданам Канады рекомендуют покинуть Беларусь коммерческим транспортом.
Также канадцы сообщили, что следует избегать путешествий в Беларусь из-за риска выборочного применения местных законов и войну России против Украины.
Напомним, что Посольство США в Москве призвало своих граждан срочно покинуть территорию Российской Федерации. В частности, из-за непредсказуемых последствий вторжения российских войск в Украину.
Ранее посольство США в Москве уже призвало своих граждан покинуть территорию РФ. Это было осенью, а также в начале российского полномасштабного вторжения в Украину.