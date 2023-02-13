Разведка Норвегии: РФ может стать еще более авторитарной и милитаризованной
В ближайшие годы РФ может стать еще более авторитарной и милитаризованной страной, сообщает РБК-Украина.
Об этом говорит заявление заместителя директора Службы внешней разведки Норвегии Ларса Нордрума, которое приводит Barron's.
"Российское государство станет более авторитарным и милитаризованным. Обратной дороги нет", - говорится в заявлении.
Нордрам объяснил, что РФ будет использовать пропаганду для манипулирования общественным мнением и будет строить более тесные связи с другими авторитарными режимами.
"Российские интересы не совместимы с интересами Запада", - добавил заместитель директора Службы внешней разведки Норвегии.
Напомним, что в Национальной разведывательной службе и Норвежской службе полицейской безопасности (PST) считают, что угроза со стороны России по отношению к Норвегии является одной из крупнейших.
Ранее сообщалось, что Россия опрокинула стратегические бомбардировщики к границе с Норвегией.
Добавим, летом между РФ и Норвегией разгорелся скандал, когда в российской Госдуме захотели пересмотреть границу с Норвегией в Баренцевом море и обвинили Осло в так называемом препятствии поставке продуктов на Шпицберген.