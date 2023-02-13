Разведка Норвегии: РФ может стать еще более авторитарной и милитаризованной

В ближайшие годы РФ может стать еще более авторитарной и милитаризованной страной, сообщает РБК-Украина.

Об этом говорит заявление заместителя директора Службы внешней разведки Норвегии Ларса Нордрума, которое приводит Barron's.

"Российское государство станет более авторитарным и милитаризованным. Обратной дороги нет" , - говорится в заявлении.

Нордрам объяснил, что РФ будет использовать пропаганду для манипулирования общественным мнением и будет строить более тесные связи с другими авторитарными режимами.

"Российские интересы не совместимы с интересами Запада" , - добавил заместитель директора Службы внешней разведки Норвегии.

Напомним, что в Национальной разведывательной службе и Норвежской службе полицейской безопасности (PST) считают, что угроза со стороны России по отношению к Норвегии является одной из крупнейших.

Ранее сообщалось, что Россия опрокинула стратегические бомбардировщики к границе с Норвегией.

Добавим, летом между РФ и Норвегией разгорелся скандал, когда в российской Госдуме захотели пересмотреть границу с Норвегией в Баренцевом море и обвинили Осло в так называемом препятствии поставке продуктов на Шпицберген.