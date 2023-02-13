Германия призвала ратифицировать заявки Швеции и Финляндии в НАТО

Венгрия и Турция должны без лишних промедлений ратифицировать заявки Швеции и Финляндии на вступление в НАТО, сообщает РБК-Украина.

Об этом говорит заявление главы МИД Германии Анналены Бербок.

Она отметила, что страны-члены НАТО заложили основу вступления Финляндии и Швеции в Североатлантический альянс на июньском саммите в Мадриде.

"И мы надеемся, что все члены НАТО быстро и без дальнейших задержек реализуют это решение" , - сказала Бербок.

При этом она подчеркнула, что Швеция и Финляндия выполнили критерии, необходимые для вступления в альянс. Кроме того, по словам Бербок, вступление Финляндии и Швеции в НАТО будет способствовать укреплению безопасности в регионе Балтийского моря и за его пределами.

Президент Финляндии Саули Ниинисте считает, что его страна и Швеция будут участвовать как полноправные члены НАТО на саммите военного альянса в Вильнюсе в июле.

Государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что Финляндия и Швеция, которые в мае прошлого года заявили о совместном намерении вступить в оборонный альянс, уже скоро смогут вступить в НАТО.