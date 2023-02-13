Лукашенко зазывает ОДКБ на войну с Украиной

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что страны-члены Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) должны определиться со своей позицией по войне против Украины, сообщает Деловая столица.

Об этом сказал белорусский диктатор на встрече с генеральным секретарем Организации Договора о коллективной безопасности Имангали Тасмагамбетовым.

"Если кто-то думает, что конфликт Украины и России — это не наш конфликт, что тихонько где-нибудь отсидимся, ничего такого не будет" , — сказал он.

По словам Лукашенко, страны-члены ОДКБ должны определить позицию по войне против Украины.

"Придет время, оно недалеко, буквально завтра, оно будет требовать определяться, занимать определенную позицию" , — подчеркнул диктатор.

Напомним, в ОДКБ входят Россия, Беларусь, Казахстан, Армения, Кыргызстан, Таджикистан.

Как сообщалось, 13 февраля в Минск прибыл с визитом министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто, чтобы "предотвратить эскалацию" в войне Украины и России.