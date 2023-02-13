Лукашенко зазывает ОДКБ на войну с Украиной
Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что страны-члены Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) должны определиться со своей позицией по войне против Украины, сообщает Деловая столица.
Об этом сказал белорусский диктатор на встрече с генеральным секретарем Организации Договора о коллективной безопасности Имангали Тасмагамбетовым.
"Если кто-то думает, что конфликт Украины и России — это не наш конфликт, что тихонько где-нибудь отсидимся, ничего такого не будет", — сказал он.
По словам Лукашенко, страны-члены ОДКБ должны определить позицию по войне против Украины.
"Придет время, оно недалеко, буквально завтра, оно будет требовать определяться, занимать определенную позицию", — подчеркнул диктатор.
Напомним, в ОДКБ входят Россия, Беларусь, Казахстан, Армения, Кыргызстан, Таджикистан.
Как сообщалось, 13 февраля в Минск прибыл с визитом министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто, чтобы "предотвратить эскалацию" в войне Украины и России.