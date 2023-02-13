СМИ: Число жертв землетрясения в Турции и Сирии превысило 37 тысяч человек

Число погибших в результате землетрясения в Турции, по данным на понедельник, 13 февраля, превысило 31 тысячу человек, а в Сирии погибли более 5 тысяч жителей, сообщает Новое время.

Об этом сообщает ВВС, со ссылкой на Управление по ликвидации последствий стихийного бедствия Турции и ООН.

Отмечается, что в Турции погибли 31 643 человека. А на северо-западе Сирии, по данным ООН, количество жертв достигло 5 714 человек.

В ООН предупреждают, что окончательное количество погибших, скорее всего, удвоится.

Отмечается, что на этой неделе в Турции и Сирии ожидается низкая температура, что создает дополнительные трудности как для спасателей, так и для выживших и оставшихся без крова в результате землетрясения.

В ночь на понедельник, 6 февраля, на границе Турции и Сирии — в провинции Газиантеп — произошло землетрясение — одно из самых мощных за последние 100 лет.

После этого последовало несколько мощных афтершоков. Чрезвычайное положение было объявлено в десяти провинциях, помощь предложили десятки стран. Утром 8 февраля в Турцию прибыли украинские спасатели и парамедики для ликвидации последствий.