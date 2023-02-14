ISW: Армия РФ понесла потери у Угледара и наступает на Белогоровку

Российские войска понесли серьезные потери у Угледара Донецкой области и продолжают попытки наступления в районе Бахмута.﻿ Об этом, со ссылкой на отчет ISW, пишет Константин Широкун, РБК-Украина.

Луганское направление: ВСУ готовятся к наступлению РФ и занимают выгодные позиции

Российские войска 12 и 13 февраля пытались наступать к северо-западу от Сватово. ВСУ отразили атаку российских войск возле Гряниковки (55 км к северо-западу от Сватово). Российские блогеры утверждали, что оккупанты продвинулись на 5 километров в неустановленных районах в Купянском направлении. Кроме того, 12 февраля российские СМИ сообщили о боях в 26 км к северо-западу от Сватово.

ВСУ также отразили атаки в 10 км к югу от Кременной в районе Белогоровки и Григоровского лесничества в Луганской области, а также возле Торского Донецкой области. По данным российских источников, войска РФ атаковали Белогоровку и попытались продвинуться на Заречное с позиций в Дибровой, расположенных к юго-западу от Кременной.

Российские блоггеры все чаще утверждают, что украинские войска готовятся к российскому наступлению по всей линии фронта в Луганской области.

Донецкое направление: оккупанты пытаются лишить Бахмут снабжения

Российские войска проводили наземные атаки вокруг Бахмута. По данным Генштаба ВСУ, украинские войска отразили атаки русских на сам Бахмут; к северо-востоку от Бахмута вблизи Федоровки, к северу от Бахмута в районе Васюковки (12 км к северу); к юго-западу от Бахмута в районе Клищевки (7 км к юго-западу) и Часового Яра (10 км к западу). По данным российских источников, бои также продолжались в районе трассы Т0504 Константиновка — Часов Яр — Бахмут и в районе трассы Е40 Бахмут — Славянск.

Кроме того, оккупанты нанесли ряд ударов по позициям ВСУ на северо-западной окраине Донецка в районе Первомайского и на юго-западной окраине в районе Победы и Марьинки. Отсутствие нового крупного российского наступления на донецком направлении не позволяет российским операциям вокруг Угледара и Бахмута поддерживать друг друга.

Также 12 февраля ВСУ отразили атаку российских войск в районе Угледара с большими потерями для оккупантов (30 км к юго-западу от Донецка). На кадрах с геолокацией, опубликованных 12 февраля, видно, как российские танки подрываются на минах к востоку от Угледара. Кроме того, "командир" боевиков батальона "Восток" Александр Ходаковский заявил, что в результате удара HIMARS по его штабу погиб командир штаба.

Южное направление: войска РФ готовятся к возможному наступлению ВСУ в Запорожской области

Войска РФ 13 февраля безуспешно атаковали украинские позиции в Запорожской области. Изображения из открытых источников показывают, что по состоянию на 7 февраля российские войска дополнительно укрепили оборонительные укрепления в центральной части Запорожской области, в частности, в Тарасовке (примерно в 26 км к юго-западу от Железнодорожного).

По оценке Минобороны Великобритании, российские силы расширяют строительство оборонительных рубежей и перебрасывают личный состав в Запорожскую и Луганскую области, опасаясь контрнаступлений украинских войск, несмотря на то, что они сохраняют оперативный фокус на наступательных действиях на Донбассе.

Известный прокремлевский блогер также выразил обеспокоенность по поводу возможности контрнаступления украинских войск на юге Украины в конце весны — начале лета.Российские источники утверждали, что войска РФ сбили украинский беспилотник над Азовским морем и 12 беспилотников в районе Джанкоя в Крыму в период с 11 по 12 февраля. Кадры с геолокацией, опубликованные 12 февраля, показали работу средств ПВО оккупантов на авиабазе Кировское в Крыму.