Армия РФ не смогла преодолеть прошлогодние проблемы – Белый дом

Российская армия не сумела через год преодолеть проблемы, которые привели к провалу полномасштабного вторжения в Украину﻿. Об этом заявил координатор Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби, сообщает Деловая столица.

"Россияне продо лжают страдать от тех же проблем, что и год назад…

Российская армия и дальше сталкивается со значительными сложностями. Они не преодолели эти проблемы" , — отметил чиновник.

Кирби объяснил, что подразумевает проблемы россиян с логистикой, в том числе с поставкой продовольствия, а также согласованностью огня и слаженностью подразделений.

Представитель Белого дома подчеркнул, что российский президент Владимир Путин продолжает "менять генералов как носки", но это не помогает решить проблемы российской армии.