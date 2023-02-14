Для Путина построили секретную сеть железных дорог - СМИ

Ко всем основным резиденциям российского диктатора Владимира Путина подвели железнодорожные пути, а рядом выстроили секретные станции. Это подтверждает тот факт, что в последнее время президент РФ стал больше пользоваться поездом, чем самолетом.﻿ Об этом, со ссылкой на Проект, пишет Наталия Гурковская, РБК-Украина.

Интересно, что спецпоезд Путина не раз попадал в объектив трейнспоттеров и работников железной дороги. Например, в ноябре 2018 года или в апреле 2020 года.

По словам бывшего машиниста, с которым поговорил "Проект", бронепоезд Путина базируется в депо на станции "Москва-Каланчевская", где находится закрытый вокзал для вип-персон. Этот спецвокзал и сейчас функционирует - окружающий его высокий забор дополнительно укреплен колючей проволокой.

В 2017 году прямо к перрону вип-вокзала на Каланчевке положили новую автодорогу для кортежа. Спецпоезд президента РФ принадлежит компании "Гранд-Сервис Экспресс", которая была связана с близким другом Путина Юрием Ковальчуком.

Где построили станции и железные дороги?

Резиденция Путина на Валдае. Осенью 2022 года на территории Валдайского национального парка журналист "Проекта" обнаружил охраняемую железнодорожную станцию с вертолетной площадкой рядом с деревней Долгие Бороды. Этот населенный пункт ближайший к валдайской резиденции. По словам троих местных жителей, станция и специальная железнодорожная ветка к ней построены только для Путина, а охранник прогнал корреспондента, когда он попытался подойти к забору охраняемой станции.

"Раньше у Валдая железная дорога была в ужасном состоянии, по ней можно было ехать не более 15-25 км/ч. Когда начали готовить железную дорогу к резиденции на Валдае, то часть существующих путей, по которым должен был пройти состав Путина, отремонтировали, а те участки, куда ему не надо, ремонтировать не стали" , - рассказал "Проекту" бывший машинист, работавший на маршруте между Москвой и Санкт-Петербургом и не раз, по его словам, видевший спецпоезд Путина.

Согласно спутниковым снимкам, станция и железная дорога для Путина на Валдае были построены в 2019 году.

Ново-Огарево. Согласно спутниковым снимкам, станция в Ново-Огарево появилась в 2015 году. Она расположена в 400 метрах от резиденции Путина в Московской области. Земля под станцией была изъята из частной собственности решением тогдашнего премьер-министра Дмитрия Медведева. Сама спецстанция рассчитана на небольшое количество вагонов и скрыта за высоким забором, на котором каждые 10 метров установлены камеры наблюдения.

Сочи. Для остановки поезда у резиденции "Бочаров ручей" в районе 2017 года появилась платформа и новая тупиковая железнодорожная ветка, скрытая от путей, по которым ходят электрички, высоким забором.